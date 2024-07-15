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Спека у Харкові побила черговий температурний рекорд, завтра може бути гроза

Суспільство 15:22   15.07.2024
Вікторія Яковенко
Спека у Харкові побила черговий температурний рекорд, завтра може бути гроза

У Харкові вчора, 14 липня, зафіксували черговий температурний рекорд. Стовпчики термометрів сягнули +36,2 градуса.

Попередній максимум температури у цей день було зафіксовано у 2016 році і вона становила +34,1 градуса, повідомили у Регіональному центрі з гідрометеорології.

Тим часом синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища на Харківщині 16 липня.

«Вдень 16 липня зі збереженням до кінця доби по місту та області очікується гроза, місцями град та шквал. I рівень небезпечності, жовтий», – йдеться у повідомленні.

Читайте також: Спека у Харкові: коли прогнозують найважчий день тижня

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 15 Липня 2024 в 15:22;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові вчора, 14 липня, зафіксували черговий температурний рекорд. Стовпчики термометрів сягнули +36,2 градуса.".