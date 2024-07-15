Спека у Харкові побила черговий температурний рекорд, завтра може бути гроза
У Харкові вчора, 14 липня, зафіксували черговий температурний рекорд. Стовпчики термометрів сягнули +36,2 градуса.
Попередній максимум температури у цей день було зафіксовано у 2016 році і вона становила +34,1 градуса, повідомили у Регіональному центрі з гідрометеорології.
Тим часом синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища на Харківщині 16 липня.
«Вдень 16 липня зі збереженням до кінця доби по місту та області очікується гроза, місцями град та шквал. I рівень небезпечності, жовтий», – йдеться у повідомленні.
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- • Дата публікації матеріалу: 15 Липня 2024 в 15:22;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові вчора, 14 липня, зафіксували черговий температурний рекорд. Стовпчики термометрів сягнули +36,2 градуса.".