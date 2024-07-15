Жара в Харькове побила очередной температурный рекорд, завтра может быть гроза

В Харькове вчера, 14 июля, зафиксировали очередной температурный рекорд. Столбики термометров достигли +36,2 градуса.

Предыдущий максимум температуры в этот день был зафиксирован в 2016 году и составила она +34,1 градуса, сообщили в Региональном центре по гидрометеорологии.

Тем временем синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях в Харьковской области 16 июля.

«Днем 16 июля с сохранением до конца суток по городу и области ожидается гроза, местами град и шквал. I уровень опасности, желтый», — говорится в сообщении.