Ночью россияне ударили КАБами по Харьковщине — Синегубов: есть разрушения
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Начальник ХОВА Олег Синегубов утром 17 июля сообщил о последствиях обстрелов региона за сутки.
Ночью 17 июля, в 04:40, удар пришелся по Боровой.
«Произошел вражеский обстрел КАБ, в результате которого повреждены помещения кафе и автомойки, три частных дома», — проинформировал Синегубов.
Также в течение суток под обстрелами были: поселок Белый Колодец Волчанской громады (горели два жилых дома); село Волоховка в Чугуевском районе (удар FVP-дрона пришелся по частному домовладению) и район села Кондрашовка в Купянском районе (на открытой территории за пределами населенного пункта горела сухая трава на площади 2,5 га).
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: новости Харькова, обстрелы, синегубов;
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- • Дата публикации материала: 17 июля 2024 в 08:31;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов утром 17 июля сообщил о последствиях обстрелов региона за сутки".