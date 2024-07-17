Ночью россияне ударили КАБами по Харьковщине — Синегубов: есть разрушения

Начальник ХОВА Олег Синегубов утром 17 июля сообщил о последствиях обстрелов региона за сутки.

Ночью 17 июля, в 04:40, удар пришелся по Боровой.

«Произошел вражеский обстрел КАБ, в результате которого повреждены помещения кафе и автомойки, три частных дома», — проинформировал Синегубов.

Также в течение суток под обстрелами были: поселок Белый Колодец Волчанской громады (горели два жилых дома); село Волоховка в Чугуевском районе (удар FVP-дрона пришелся по частному домовладению) и район села Кондрашовка в Купянском районе (на открытой территории за пределами населенного пункта горела сухая трава на площади 2,5 га).