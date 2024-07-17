Live
  • Ср 17.07.2024
  • Харьков  +29°С
  • USD 41.26
  • EUR 44.98

Ночью россияне ударили КАБами по Харьковщине — Синегубов: есть разрушения

Происшествия 08:31   17.07.2024
Оксана Горун
Ночью россияне ударили КАБами по Харьковщине — Синегубов: есть разрушения скриншот

Начальник ХОВА Олег Синегубов утром 17 июля сообщил о последствиях обстрелов региона за сутки.

Ночью 17 июля, в 04:40, удар пришелся по Боровой.

«Произошел вражеский обстрел КАБ, в результате которого повреждены помещения кафе и автомойки, три частных дома», — проинформировал Синегубов.

Также в течение суток под обстрелами были: поселок Белый Колодец Волчанской громады (горели два жилых дома); село Волоховка в Чугуевском районе (удар FVP-дрона пришелся по частному домовладению) и район села Кондрашовка в Купянском районе (на открытой территории за пределами населенного пункта горела сухая трава на площади 2,5 га).

Читайте также: Генштаб сообщил о боях на Харьковщине за сутки (потери врага)

Автор: Оксана Горун
Популярно
Мост, разрушенный во время боев, восстановили на главной трассе Харьковщины
Мост, разрушенный во время боев, восстановили на главной трассе Харьковщины
16.07.2024, 10:07
Главные новости Харькова 17 июля: как прошла ночь, последствия обстрелов
Главные новости Харькова 17 июля: как прошла ночь, последствия обстрелов
17.07.2024, 08:37
Уничтожение С-300: командир батареи ВС РФ погиб на Харьковском направлении
Уничтожение С-300: командир батареи ВС РФ погиб на Харьковском направлении
17.07.2024, 07:31
Ночью россияне ударили КАБами по Харьковщине — Синегубов: есть разрушения
Ночью россияне ударили КАБами по Харьковщине — Синегубов: есть разрушения
17.07.2024, 08:31
ISW: СОУ вернули позиции в Волчанске, ВС РФ подтягивают подкрепления
ISW: СОУ вернули позиции в Волчанске, ВС РФ подтягивают подкрепления
15.07.2024, 07:27
Аварийные отключения света сегодня применили на Харьковщине: причина
Аварийные отключения света сегодня применили на Харьковщине: причина
16.07.2024, 10:15

Новости по теме:

08:31
Ночью россияне ударили КАБами по Харьковщине — Синегубов: есть разрушения
08:14
Чем торгует Харьковщина: данные статистики об экспорте и импорте
17:16
Главные новости Харькова 16 июля: выросли цены, аварийно отключают свет
10:15
Аварийные отключения света сегодня применили на Харьковщине: причина
10:07
Мост, разрушенный во время боев, восстановили на главной трассе Харьковщины

Вы читали новость: «Ночью россияне ударили КАБами по Харьковщине — Синегубов: есть разрушения»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 17 июля 2024 в 08:31;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов утром 17 июля сообщил о последствиях обстрелов региона за сутки".