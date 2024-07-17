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Вночі росіяни вдарили КАБами по Харківщині – Синєгубов: є руйнування

Події 08:31   17.07.2024
Оксана Горун
Вночі росіяни вдарили КАБами по Харківщині – Синєгубов: є руйнування скриншот

Начальник ХОВА Олег Синєгубов зранку 17 липня повідомив про наслідки обстрілів регіону за добу.

Вночі 17 липня, о 04:40, удар припав по Боровій.

“Відбувся ворожий обстріл КАБ, внаслідок якого пошкоджено приміщення кафе та автомийки, три приватні будинки”, – поінформував Синєгубов.

Також протягом доби під обстрілами були: селище Білий Колодязь Вовчанської громади (горіли два житлові будинки); село Волохівка в Чугуївському районі (удар FVP-дрону припав по приватному домоволодінню) та район села Кіндрашівка в Куп’янському районі (на відкритій території за межами населеного пункту горіла суха трава на площі 2,5 га).

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 17 Липня 2024 в 08:31;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов зранку 17 липня повідомив про наслідки обстрілів регіону за добу".