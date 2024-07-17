Вночі росіяни вдарили КАБами по Харківщині – Синєгубов: є руйнування

Начальник ХОВА Олег Синєгубов зранку 17 липня повідомив про наслідки обстрілів регіону за добу.

Вночі 17 липня, о 04:40, удар припав по Боровій.

“Відбувся ворожий обстріл КАБ, внаслідок якого пошкоджено приміщення кафе та автомийки, три приватні будинки”, – поінформував Синєгубов.

Також протягом доби під обстрілами були: селище Білий Колодязь Вовчанської громади (горіли два житлові будинки); село Волохівка в Чугуївському районі (удар FVP-дрону припав по приватному домоволодінню) та район села Кіндрашівка в Куп’янському районі (на відкритій території за межами населеного пункту горіла суха трава на площі 2,5 га).