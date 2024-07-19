ВС РФ попробуют восстановить позиции в Глубоком и обойти Волчанск — Коваленко
Военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко в обзоре на Oboz.ua сообщил о вероятных планах оккупантов из РФ, которые они будут реализовывать после проведенной перегруппировки на севере Харьковщины.
«Сейчас российские оккупанты провели перегруппировку в составе своей группы войск «Белгород» (как я ее называю, хотя это общая группа войск «Север», включающая контингенты, которые находятся в Курской, Брянской и Белгородской областях). После перегруппировки группы войск «Белгород» российские оккупационные войска пытались и будут пытаться восстановить свои позиции в районе Глубокого. Не думаю, что у них есть в этом плане какие-нибудь шедеврально масштабные возможности, но на самом деле они будут пытаться это сделать параллельно с попытками расширить зону контроля в Волчанске», — считает Коваленко.
Видео: Oboz.ua
Он отметил, что задача ВС РФ — расширить контроль в Волчанске по реке Волчья.
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«Город они почти полностью уничтожают. Уничтожают каждое здание, уничтожают артиллерийским огнем, уничтожают управляемыми авиационными бомбами. Кроме всего прочего, они могут попытаться выдвинуться в направлении Бугроватка – Прилипка. То есть перейти именно на левый берег по непосредственно Северскому Донцу. И не исключаем, что они попытаются прорваться в направлении Тихое – Волчанские Хутора. Чтобы не было у них большого труда с форсированием Волчьей, они будут пытаться обойти и, сделав финт, охватить Волчанск с западной и восточной стороны», — спрогнозировал военно-политический обозреватель.
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- • Дата публикации материала: 19 июля 2024 в 10:09;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко в обзоре на Oboz.ua сообщил о вероятных планах оккупантов из РФ, которые они будут реализовывать после проведенной перегруппировки на севере Харьковщины".