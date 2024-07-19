ЗС РФ спробують відновити позиції в Глибокому та обійти Вовчанськ – Коваленко
Військово-політичний оглядач групи “Інформаційний спротив” Олександр Коваленко в огляді на Oboz.ua повідомив про ймовірні плани окупантів із РФ, які вони реалізовуватимуть після проведеного перегрупування на півночі Харківщини.
“Зараз російські окупанти провели перегрупування у складі своєї групи військ “Бєлгород” (як я її називаю, хоча це загальна група військ “Північ”, що включає контингенти, що знаходяться в Курській, Брянській та Бєлгородській областях). Після перегрупування групи військ “Бєлгород” російські окупаційні війська намагалися і намагатимуться відновити свої позиції в районі Глибокого. Не думаю, що в них є в цьому плані якісь шедеврально масштабні можливості, але насправді вони будуть намагатися це зробити паралельно зі спробами розширити зону контролю у Вовчанську”, – вважає Коваленко.
Відео: Oboz.ua
Він зазначив, що завдання ЗС РФ – розширити контроль у Вовчанську по річці Вовча.
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Місто вони майже повністю знищують. Знищують кожну будівлю, знищують артилерійським вогнем, знищують керованими авіаційними бомбами. Окрім усього іншого вони можуть спробувати висунутися в напрямку Бугруватка – Приліпка. Тобто перейти на лівий берег по Сіверському Донцю. І не виключаємо, що вони спробують прорватися в напрямку Тихе – Вовчанські Хутори. Щоб не було в них великих складнощів із форсуванням Вовчої, вони будуть намагатися обійти та, зробивши фінт, охопити Вовчанськ з західної та східної сторони”, – спрогнозував військово-політичний оглядач.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: війна, вовчанськ, глубокое, коваленко, новини Харкова, Харьковское направление;
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- • Дата публікації матеріалу: 19 Липня 2024 в 10:09;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Військово-політичний оглядач групи “Інформаційний спротив” Олександр Коваленко в огляді на Oboz.ua повідомив про ймовірні плани окупантів із РФ, які вони реалізовуватимуть після проведеного перегрупування на півночі Харківщини".