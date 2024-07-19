ISW: у ЗС РФ є підтверджені просування на Харківщині

Інститут вивчення війни (ISW) повідомив про просування окупантів у Глибокому на Харківському напрямку та в районі Степової Новоселівки – на Куп’янському.

“Російські війська нещодавно здійснили незначне підтверджене просування на півночі від Харкова на тлі позиційних боїв, що продовжуються, на півночі Харківської області 18 липня. Геолоковані кадри, що опубліковані 17 липня, показують, що російські війська просувалися в західному Глибокому. Російські та українські джерела повідомили про продовження бойових дій у Глибокому”, — поінформували аналітики Інституту вивчення війни.

Вони також повідомили про просування окупантів на Куп’янському напрямку.

“На геолокованих кадрах, що опубліковані 17 і 18 липня, видно, що російські війська просунулися на південь від Степової Новоселівки (на південний схід від Куп’янська), на північний схід від Макіївки (на південний захід від Сватового) і на схід від Тернів (на захід від Кремінної)… Повідомляється, що російські війська атакували на північний схід від Куп’янська в районі Синьківки; на південний схід від Куп’янська в районі Берестового, Піщаного та Новоосинового”, — доповнили у зведенні ISW.