ISW: у ВС РФ есть подтвержденные продвижения на Харьковщине

Институт изучения войны (ISW) сообщил о продвижениях оккупантов в Глубоком на Харьковском направлении и в районе Степной Новоселовки — на Купянском.

«Российские войска недавно совершили незначительное подтвержденное продвижение к северу от Харькова на фоне продолжающихся позиционных боев на севере Харьковской области 18 июля. Геолоцированные кадры, опубликованные 17 июля, показывают, что российские войска продвигались в западном Глубоком. Российские и украинские источники сообщили о продолжающихся боевых действиях в Глубоком», — проинформировали аналитики Института изучения войны.

Они также сообщили о продвижении оккупантов на Купянском направлении.

«На геолоцированных кадрах, опубликованных 17 и 18 июля, видно, что российские войска продвинулись южнее Степной Новоселовки (к юго-востоку от Купянска), к северо-востоку от Макеевки (к юго-западу от Сватово) и к востоку от Тернов (к западу от Кременной)… Сообщается, что российские войска атаковали северо-восточнее Купянска в районе Синьковки; юго-восточнее Купянска в районе Берестового, Песчаного и Новоосинового», — дополнили в сводке ISW.