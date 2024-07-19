Десятки боевых столкновений за сутки — Генштаб о ситуации на Харьковщине
Генштаб ВСУ в сводке на 08:00 19 июля сообщил о боях на Харьковском и Купянском направлениях и авиаударах по региону.
«На Харьковском направлении враг продолжал наступательные и штурмовые действия. Здесь произошло 12 боевых столкновений. Все – в районах Глубокого и Волчанска. Оккупанты активно задействовали для ударов бомбардировочную авиацию. На Купянском направлении количество атак за минувшие сутки составляет 11. Силы обороны отразили все штурмовые действия противника у Синьковки, Стельмаховки и Берестового», — проинформировал Генштаб ВСУ.
Под российскими авиаударами в течение суток были районы Липцев, Волчанских Хуторов, Старицы, Синьковки, Глушковки, Петропавловки, Новоосинового.
В целом на фронте в Украине в течение суток зафиксировали 130 боевых столкновений. Генштаб сообщил о потерях врага.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: война, генштаб, зведення, купянское направление, новости Харькова, Харьковское направление;
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- • Дата публикации материала: 19 июля 2024 в 08:32;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб ВСУ в сводке на 08:00 19 июля сообщил о боях на Харьковском и Купянском направлениях и авиаударах по региону".