Десятки боевых столкновений за сутки — Генштаб о ситуации на Харьковщине

Генштаб ВСУ в сводке на 08:00 19 июля сообщил о боях на Харьковском и Купянском направлениях и авиаударах по региону.

«На Харьковском направлении враг продолжал наступательные и штурмовые действия. Здесь произошло 12 боевых столкновений. Все – в районах Глубокого и Волчанска. Оккупанты активно задействовали для ударов бомбардировочную авиацию. На Купянском направлении количество атак за минувшие сутки составляет 11. Силы обороны отразили все штурмовые действия противника у Синьковки, Стельмаховки и Берестового», — проинформировал Генштаб ВСУ.

Под российскими авиаударами в течение суток были районы Липцев, Волчанских Хуторов, Старицы, Синьковки, Глушковки, Петропавловки, Новоосинового.

В целом на фронте в Украине в течение суток зафиксировали 130 боевых столкновений. Генштаб сообщил о потерях врага.