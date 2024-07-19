Десятки бойових зіткнень за добу – Генштаб про ситуацію на Харківщині
Генштаб ЗСУ у зведенні на 08:00 19 липня повідомив про бої на Харківському та Куп’янському напрямках та авіаудари по регіону.
“На Харківському напрямку ворог продовжував наступальні та штурмові дії. Тут відбулося 12 бойових зіткнень. Усі – в районах Глибокого та Вовчанська. Окупанти активно пускали в дію для ударів бомбардувальну авіацію. На Куп’янському напрямку кількість атак за минулу добу складає 11. Сили оборони відбили усі штурмові дії противника біля Синьківки, Стельмахівки та Берестового“, – поінформував Генштаб ЗСУ.
Під російськими авіаударами протягом доби були райони Липців, Вовчанських Хуторів, Стариці, Синьківки, Глушківки, Петропавлівки, Новоосинового.
Загалом на фронті в Україні протягом доби зафіксували 130 бойових зіткнень. Генштаб повідомив про втрати ворога.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: війна, генштаб, зведення, купянское направление, новини Харкова, Харьковское направление;
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- • Дата публікації матеріалу: 19 Липня 2024 в 08:32;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Генштаб ЗСУ у зведенні на 08:00 19 липня повідомив про бої на Харківському та Куп’янському напрямках та авіаудари по регіону".