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Главные новости Харькова 21 июля: авиаудары и бои на Харьковщине

Происшествия 08:38   21.07.2024
Оксана Якушко
Главные новости Харькова 21 июля: авиаудары и бои на Харьковщине Фото: Василий Голосный

Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».

20 боев было в Харьковской области — Генштаб ВСУ

10 населенных пунктов Харьковщины подверглись авиаударам, сообщает Генштаб ВСУ.

Авиационные удары россияне нанесли по населенным пунктам Казачья Лопань, Борщеваа, Слобожанское, Липцы, Колесниковка, Глубокое, Песчаное, Лиман, Сергеевка, Нескучное Харьковской области.

На Харьковском направлении было 7 боев возле Волчанска и села Глубокое.

На Купянском направлении противник 13 раз атаковал позиции наших подразделений. Силы обороны отразили штурмы у 7 разных населенных пунктов. Самые ожесточенные бои продолжались у Берестового и Стельмаховки.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 21 июля 2024 в 08:38;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».".