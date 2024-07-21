Главные новости Харькова 21 июля: авиаудары и бои на Харьковщине

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20 боев было в Харьковской области — Генштаб ВСУ

10 населенных пунктов Харьковщины подверглись авиаударам, сообщает Генштаб ВСУ.

Авиационные удары россияне нанесли по населенным пунктам Казачья Лопань, Борщеваа, Слобожанское, Липцы, Колесниковка, Глубокое, Песчаное, Лиман, Сергеевка, Нескучное Харьковской области.

На Харьковском направлении было 7 боев возле Волчанска и села Глубокое.

На Купянском направлении противник 13 раз атаковал позиции наших подразделений. Силы обороны отразили штурмы у 7 разных населенных пунктов. Самые ожесточенные бои продолжались у Берестового и Стельмаховки.