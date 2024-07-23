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На Харьковщине столкнулись фура и легковушка: есть погибшие и раненые

Происшествия 14:08   23.07.2024
Виктория Яковенко
На Харьковщине столкнулись фура и легковушка: есть погибшие и раненые Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области

Авария произошла 23 июля около 11:00 в селе Катериновка. Столкнулись грузовик MAN и легковушка ВАЗ 21099.

Как рассказали в ГУ ГСЧС в Харьковской области, спасатели с помощью специнструментов деблокировали с пострадавшей легковой машины травмированную женщину и тело погибшего мужчины.

Всего в результате ДТП один мужчина погиб, еще четыре человека пострадали, из них двое маленьких детей (мальчики 2019 и 2022 годов рождения). Всех пострадавших госпитализировали. Обстоятельства ДТП устанавливают правоохранители.

Позже спасатели уточнили, что от полученных травм погибли женщина 1989 года и ее 5-летний ребенок.

Пострадавший мужчина 1986 г.р. и ребенок 2022 г.р. находятся в больнице, состояние тяжелое.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 23 июля 2024 в 14:08;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Авария произошла 23 июля около 11:00 в селе Катериновка. Столкнулись грузовик MAN и легковушка ВАЗ 21099.".