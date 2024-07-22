ДТП в Харькове: машина загорелась, пострадали два человека (фото)
ГУ Нацполиции в Харьковской области проинформировало: сейчас устанавливают обстоятельства ДТП, случившегося в Индустриальном районе 22 июля.
«22 июля по Окружной дороге в городе Харьков произошло столкновение автомобилей «Hyundai Tucson» и «ВАЗ 21150» под управлением 65-летнего водителя. В результате ДТП произошло возгорание автомобиля «ВАЗ 21150″. Незначительные телесные повреждения получили два пассажира данного транспортного средства 37 и 43 лет», — проинформировали в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Информацию внесли в Единый учет отдела полиции №1 ХРУП №2 ГУНП в Харьковской области. Идет следствие.
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- • Дата публикации материала: 22 июля 2024 в 11:41;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "ГУ Нацполиции в Харьковской области проинформировало: сейчас устанавливают обстоятельства ДТП, случившегося в Индустриальном районе 22 июля".