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ДТП у Харкові: машина загорілася, постраждали двоє людей (фото)

Події 11:41   22.07.2024
Оксана Горун
ДТП у Харкові: машина загорілася, постраждали двоє людей (фото)

ГУ Нацполіції в Харківській області поінформувало: наразі встановлюють обставини ДТП, що сталася в Індустріальному районі 22 липня.

“22 липня по Кільцевому шляху в місті Харків сталося зіткнення автомобілів “Hyundai Tucson” та “ВАЗ 21150” під керуванням 65-річного водія. Внаслідок  ДТП сталося загоряння автівки “ВАЗ 21150″. Незначні тілесні ушкодження дістали двоє пасажирів даного транспортного засобу 37 та 43 років”, – поінформували у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.

ДТП у Харкові 22 липня 2024 року : машина згоріла

Інформацію внесли до Єдиного обліку відділу поліції № 1 ХРУП № 2 ГУНП у Харківській області. Триває слідство.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 22 Липня 2024 в 11:41;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "ГУ Нацполіції в Харківській області поінформувало: наразі встановлюють обставини ДТП, що сталася в Індустріальному районі 22 липня".