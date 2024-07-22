ДТП у Харкові: машина загорілася, постраждали двоє людей (фото)

ГУ Нацполіції в Харківській області поінформувало: наразі встановлюють обставини ДТП, що сталася в Індустріальному районі 22 липня.

“22 липня по Кільцевому шляху в місті Харків сталося зіткнення автомобілів “Hyundai Tucson” та “ВАЗ 21150” під керуванням 65-річного водія. Внаслідок ДТП сталося загоряння автівки “ВАЗ 21150″. Незначні тілесні ушкодження дістали двоє пасажирів даного транспортного засобу 37 та 43 років”, – поінформували у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.

Інформацію внесли до Єдиного обліку відділу поліції № 1 ХРУП № 2 ГУНП у Харківській області. Триває слідство.