На Харківщині зіткнулися фура і легковик: є загиблі й поранені (оновлено)

Аварія сталася 23 липня близько 11:00 у селі Катеринівка. Зіткнулись вантажівка MAN та легковик ВАЗ 21099.

Як розповіли в ГУ ДСНС в Харківській області, рятувальники за допомогою спецінструментів деблокували з понівеченої автівки травмовану жінку та тіло загиблого чоловіка.

Загалом в результаті ДТП один чоловік загинув, ще четверо людей постраждали, з них двоє маленьких дітей (хлопчики 2019 та 2022 років народження). Усіх постраждалих шпиталізували. Обставини ДТП встановлюють правоохоронці.

Пізніше рятувальники уточнили, що від отриманих травм померли жінка 1989 року народження та її 5-річна дитина.

Постраждалі чоловік 1986 р.н. та дитина 2022 р.н. перебувають у лікарні, стан важкий.