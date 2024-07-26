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Противник активизировал штурмовые действия в Глубоком — ОТГВ «Харьков»

Происшествия 10:08   26.07.2024
Оксана Горун
Противник активизировал штурмовые действия в Глубоком — ОТГВ «Харьков» Иллюстрация: карта DeepState

За минувшие сутки на Харьковском направлении было девять боевых столкновений, с начала этих суток — уже пять. Основные локации, где атакует противник, — Глубокое и Волчанск.

«В районе населенного пункта Глубокое противник активизировал штурмовые действия. В Волчанске противник перемещает штурмовые группы, пополняет боекомплект и активно ведет воздушную разведку», — проинформировали в утренней сводке ОТГВ «Харьков».

По данным защитников, за сутки армия РФ ударила по позициям ВСУ на Харьковском направлении 50 КАБами.

«Целились в районы населенных пунктов Веселое, Липцы, Глубокое, Старица, Волчанские хутора, Русская Лозовая и Питомник», — уточнили в ОТГВ «Харьков».

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Потери оккупантов за сутки составили 123 человека убитыми и ранеными, один захватчик сдался в плен. Защитники Харьковщины уничтожили 44 единицы техники врага, в том числе: три артиллерийских системы, 14 автомобилей, две боевые бронированные машины, одну единицу специальной техники и 24 БпЛА.

«Уничтожено: 62 укрытия личного состава противника, один пункт хранения боеприпасов», — привели данные в сводке.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 26 июля 2024 в 10:08;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За минувшие сутки на Харьковском направлении было девять боевых столкновений, с начала этих суток — уже пять. Основные локации, где атакует противник, — Глубокое и Волчанск".