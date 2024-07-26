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Противник активізував штурмові дії в Глибокому – ОТУВ “Харків”

Події 10:08   26.07.2024
Оксана Горун
Противник активізував штурмові дії в Глибокому – ОТУВ “Харків” Ілюстрація: мапа DeepState

Минулої доби на Харківському напрямку було дев’ять бойових зіткнень, з початку цієї доби – вже п’ять. Основні локації, де атакує противник, – Глибоке та Вовчанськ.

“У районі населеного пункту Глибоке противник активізував штурмові дії. У Вовчанську противник здійснює переміщення штурмових груп, поповнює боєкомплект та активно веде повітряну розвідку”, – поінформували у ранковому зведенні ОТУВ “Харків”.

За даними захисників, за добу армія РФ вдарила по позиціях ЗСУ на Харківському напрямку 50 КАБами.

“Цілили в райони населених пунктів Веселе, Липці, Глибоке, Стариця, Вовчанські хутори, Руська Лозова та Питомник”, – уточнили в ОТУВ “Харків”.

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Втрати окупантів за добу склали 123 особи вбитими та пораненими, один загарбник здався в полон. Захисники Харківщини знищили 44 одиниці техніки ворога, в тому числі: три артилерійські системи, 14 автомобілів, дві бойові броньовані машини, одну одиницю спеціальної техніки та 24 БПЛА.

“Знищено: 62 укриття особового складу противника, один пункт зберігання боєприпасів”, – навели дані у зведенні.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 26 Липня 2024 в 10:08;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Минулої доби на Харківському напрямку було дев’ять бойових зіткнень, з початку цієї доби – вже п’ять. Основні локації, де атакує противник, – Глибоке та Вовчанськ".