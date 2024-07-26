Противник активізував штурмові дії в Глибокому – ОТУВ “Харків”

Минулої доби на Харківському напрямку було дев’ять бойових зіткнень, з початку цієї доби – вже п’ять. Основні локації, де атакує противник, – Глибоке та Вовчанськ.

“У районі населеного пункту Глибоке противник активізував штурмові дії. У Вовчанську противник здійснює переміщення штурмових груп, поповнює боєкомплект та активно веде повітряну розвідку”, – поінформували у ранковому зведенні ОТУВ “Харків”.

За даними захисників, за добу армія РФ вдарила по позиціях ЗСУ на Харківському напрямку 50 КАБами.

“Цілили в райони населених пунктів Веселе, Липці, Глибоке, Стариця, Вовчанські хутори, Руська Лозова та Питомник”, – уточнили в ОТУВ “Харків”.

Втрати окупантів за добу склали 123 особи вбитими та пораненими, один загарбник здався в полон. Захисники Харківщини знищили 44 одиниці техніки ворога, в тому числі: три артилерійські системи, 14 автомобілів, дві бойові броньовані машини, одну одиницю спеціальної техніки та 24 БПЛА.

“Знищено: 62 укриття особового складу противника, один пункт зберігання боєприпасів”, – навели дані у зведенні.