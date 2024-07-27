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По Харьковщине били ракетой Х-38 — Синегубов

Происшествия 08:40   27.07.2024
Оксана Горун
По Харьковщине били ракетой Х-38 — Синегубов Фото: Олег Синегубов

Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что в течение суток по Харьковщине ударили 24 КАБа, четыре БПЛА и ракета Х-38.

Пострадавших в течение суток не было, но есть разрушения. В том числе «прилеты» были уже утром 27 июля.

«27 июля, 6:20, оккупанты тремя fpv-дронами ударили по селу Ивашки. Повреждены два частных дома, автомобиль и хозяйственные постройки», — проинформировал Синегубов.

Также fpv-дроны ударили по Купянску около 19:40 26 июля. «Прилет» был между двумя АЗС, горела трава.

В течение суток армия РФ била по: Глушковке (горела трава на площади 2,5 га); Казачьей Лопани (горела трава на площади 700 кв. м),  Купянску-Узловому (горела трава на площади 400 кв. м) и Богуславке (там БПЛА «Ланцет» повредил погрузчик «JCB»).

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 27 июля 2024 в 08:40;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что в течение суток по Харьковщине ударили 24 КАБа, четыре БПЛА и ракета Х-38".