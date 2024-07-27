По Харківщині били ракетою Х-38 – Синєгубов

Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що протягом доби по Харківщині вдарили 24 КАБи, чотири БПЛА та ракета Х-38.

Постраждалих протягом доби не було, але є руйнування. У тому числі “прильоти” були вже вранці 27 липня.

“27 липня 6:20 окупанти трьома FPV-дронами вдарили по селу Івашки. Пошкоджено два приватних будинки, автомобіль та господарчі споруди”, – поінформував Синєгубов.

Також fpv-дрони вдарили по Куп’янську близько 19:40 26 липня. “Приліт” був між двома АЗС, горіла трава.

Протягом доби армія РФ била по: Глушківці (горіла трава на площі 2,5 га); Козачій Лопані (горіла трава на площі 700 кв. м), Куп’янську-Вузловому (горіла трава на площі 400 кв. м) та Богуславці (там БПЛА “Ланцет” пошкодив навантажувач “JCB”).