ВС РФ пытаются отбить утраченные позиции в Глубоком и Волчанске — ВСУ
ОТГВ «Харьков» в сводке на 10:00 27 июля сообщило о боях с оккупантами из РФ на севере Харьковской области.
За минувшие сутки, по данным защитников, на Харьковском направлении произошло 10 боевых столкновений. С начала этих суток — еще два боя в районе Глубокого.
«Пытаясь восстановить утраченное положение, основные усилия враг сконцентрировал в районах населенных пунктов Глубокое и Волчанск. Противник переформирует штурмовые группы и активно ведет воздушную разведку, продолжает искать слабые места в нашей обороне. В целях усиления передовых позиций враг совершил перемещение нескольких групп в районе населенного пункта Сотницкий Казачок», — проинформировали в ОТГВ «Харьков».
За сутки потери оккупантов убитыми и ранеными составили 88 человек. Также ВСУ уничтожили 70 укрытий захватчиков, два пункта хранения их БК и 16 единиц вооружения и техники: три артсистемы, шесть автомобилей, две единицы специальной техники, пять БпЛА.
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- • Дата публикации материала: 27 июля 2024 в 10:29;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "ОТГВ «Харьков» в сводке на 10:00 27 июля сообщило о боях с оккупантами из РФ на севере Харьковской области".