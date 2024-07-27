ЗС РФ намагаються відбити втрачені позиції в Глибокому та Вовчанську – ЗСУ

ОТУВ “Харків” у зведенні на 10:00 27 липня повідомило про бої з окупантами з РФ на півночі Харківської області.

Минулої доби, за даними захисників, на Харківському напрямку сталося 10 бойових зіткнень. З початку цієї доби – ще два бої в районі Глибокого.

“Намагаючись відновити втрачене положення, основні зусилля ворог сконцентрував у районах населених пунктів Глибоке та Вовчанськ. Противник здійснює переформування штурмових груп та активно веде повітряну розвідку, продовжує шукати слабкі місця в нашій обороні. З метою посилення передових позицій ворог здійснив переміщення кількох груп у районі населеного пункту Сотницький Козачок”, – поінформували в ОТУВ “Харків”.

За добу втрати окупантів убитими та пораненими склали 88 осіб. Також ЗСУ знищили 70 укриттів загарбників, два пункти зберігання їхнього БК та 16 одиниць озброєння й техніки: три артсистеми, шість автомобілів, дві одиниці спеціальної техніки, п’ять БПЛА.