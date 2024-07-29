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Пожар в общежитии в Харькове случился рано утром: спасли двух человек

Происшествия 07:32   29.07.2024
Оксана Горун
Пожар в общежитии в Харькове случился рано утром: спасли двух человек Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области

В Харькове около пяти часов утра загорелась комната в 5-этажном общежитии Государственного биотехнологического университета,  сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

По информации спасателей, пожар в Киевском районе города не был связан с вражескими обстрелами.

«В службу спасения поступило сообщение в 04:46 о том, что горит комната на четвертом этаже пятиэтажного жилого дома (общежитие Государственного биотехнологического университета). К месту происшествия прибыли четыре отделения на автоцистернах и два — на автолестницах. Площадь пожара составила около 20 кв. м. Во время тушения пожара из задымленного подъезда общежития сотрудниками ГСЧС были спасены два человека, еще десять жителей были эвакуированы», — проинформировала пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

В 05:20 пожар локализировали, а к 7 утра потушили полностью. Его причину устанавливают.

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По данным ГСЧС, за сутки в Харьковской области зафиксировали 37 пожаров. Два из них возникли из-за российских обстрелов (в Изюмском районе и Харькове, в основном горела трава на открытых территориях). 22 пожара возникли в экосистемах — горело в целом около 14 га.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 29 июля 2024 в 07:32;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове около пяти часов утра загорелась комната в 5-этажном общежитии Государственного биотехнологического университета,  сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области".