Пожар в общежитии в Харькове случился рано утром: спасли двух человек

В Харькове около пяти часов утра загорелась комната в 5-этажном общежитии Государственного биотехнологического университета, сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

По информации спасателей, пожар в Киевском районе города не был связан с вражескими обстрелами.

«В службу спасения поступило сообщение в 04:46 о том, что горит комната на четвертом этаже пятиэтажного жилого дома (общежитие Государственного биотехнологического университета). К месту происшествия прибыли четыре отделения на автоцистернах и два — на автолестницах. Площадь пожара составила около 20 кв. м. Во время тушения пожара из задымленного подъезда общежития сотрудниками ГСЧС были спасены два человека, еще десять жителей были эвакуированы», — проинформировала пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

В 05:20 пожар локализировали, а к 7 утра потушили полностью. Его причину устанавливают.

По данным ГСЧС, за сутки в Харьковской области зафиксировали 37 пожаров. Два из них возникли из-за российских обстрелов (в Изюмском районе и Харькове, в основном горела трава на открытых территориях). 22 пожара возникли в экосистемах — горело в целом около 14 га.