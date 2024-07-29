Пожар в общежитии в Харькове случился рано утром: спасли двух человек
В Харькове около пяти часов утра загорелась комната в 5-этажном общежитии Государственного биотехнологического университета, сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
По информации спасателей, пожар в Киевском районе города не был связан с вражескими обстрелами.
«В службу спасения поступило сообщение в 04:46 о том, что горит комната на четвертом этаже пятиэтажного жилого дома (общежитие Государственного биотехнологического университета). К месту происшествия прибыли четыре отделения на автоцистернах и два — на автолестницах. Площадь пожара составила около 20 кв. м. Во время тушения пожара из задымленного подъезда общежития сотрудниками ГСЧС были спасены два человека, еще десять жителей были эвакуированы», — проинформировала пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
В 05:20 пожар локализировали, а к 7 утра потушили полностью. Его причину устанавливают.
Читайте также: Главные новости Харькова 29 июля: как прошла ночь
По данным ГСЧС, за сутки в Харьковской области зафиксировали 37 пожаров. Два из них возникли из-за российских обстрелов (в Изюмском районе и Харькове, в основном горела трава на открытых территориях). 22 пожара возникли в экосистемах — горело в целом около 14 га.
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: врятували, ГСЧС, новости Харькова, пожары, спасли;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Пожар в общежитии в Харькове случился рано утром: спасли двух человек»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 29 июля 2024 в 07:32;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове около пяти часов утра загорелась комната в 5-этажном общежитии Государственного биотехнологического университета, сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области".