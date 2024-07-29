Главные новости Харькова 29 июля: как прошла ночь

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

07:23

Ночью Харьковщину несколько раз атаковали КАБами

Всю ночь в Харькове и области была актуальна воздушная тревога. Ее объявили в 21:16 28 июля. На этот момент причиной были пуски КАБов российской тактической авиацией.

В течение ночи армия РФ запускала над территорией Украины ракеты (об опасности предупреждали соседние Полтаву и Днепр), а также — «шахеды». Над территорией Харьковской области их не фиксировали. Однако в течение ночи Воздушные силы ВСУ несколько раз предупреждали о российской авиации, забрасывающей регион бомбами.

Воздушная тревога действует в Харьковской области и по состоянию на 07:23.