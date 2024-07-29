В Харькове заменили флаг Украины: причины (фото)

В Харькове подняли меньший по размеру флаг на главном флагштоке города, сообщила пресс-служба мэрии.

«Сотрудники СКП «Харьковзеленстрой» заменили государственный флаг на главном флагштоке города на меньший из-за ухудшения погодных условий. Согласно прогнозу синоптиков, сегодня в Харькове и области ожидается гроза, шквальный ветер, местами – град», — пояснили в Харьковском горсовете.