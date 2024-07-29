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В Харькове заменили флаг Украины: причины (фото)

Общество 10:09   29.07.2024
Оксана Горун
В Харькове заменили флаг Украины: причины (фото) Фото: пресс-служба ХГС

В Харькове подняли меньший по размеру флаг на главном флагштоке города, сообщила пресс-служба мэрии.

«Сотрудники СКП «Харьковзеленстрой» заменили государственный флаг на главном флагштоке города на меньший из-за ухудшения погодных условий. Согласно прогнозу синоптиков, сегодня в Харькове и области ожидается гроза, шквальный ветер, местами – град», — пояснили в Харьковском горсовете.

флаг на флагштоке в Харькове 4
Фото: пресс-служба ХГС

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Фото: пресс-служба ХГС
флаг на флагштоке в Харькове 2
Фото: пресс-служба ХГС
Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 29 июля 2024 в 10:09;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове подняли меньший по размеру флаг на главном флагштоке города, сообщила пресс-служба мэрии".