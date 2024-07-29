У Харкові замінили прапор України: причини (фото)
Фото: пресслужба ХМР
У Харкові підняли менший за розміром прапор на головному флагштоку міста, повідомила пресслужба мерії.
“Працівники СКП “Харківзеленбуд” замінили державний прапор на головному флагштоку міста на менший через погіршення погодних умов. Згідно з прогнозом синоптиків, сьогодні в Харкові та області очікується гроза, шквальний вітер, місцями – град“, – пояснили в Харківській міськраді.
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- • Дата публікації матеріалу: 29 Липня 2024 в 10:09;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові підняли менший за розміром прапор на головному флагштоку міста, повідомила пресслужба мерії".