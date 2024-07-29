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У Харкові замінили прапор України: причини (фото)

Суспільство 10:09   29.07.2024
Оксана Горун
У Харкові замінили прапор України: причини (фото) Фото: пресслужба ХМР

У Харкові підняли менший за розміром прапор на головному флагштоку міста, повідомила пресслужба мерії.

Працівники СКП “Харківзеленбуд” замінили державний прапор на головному флагштоку міста на менший через погіршення погодних умов. Згідно з прогнозом синоптиків, сьогодні в Харкові та області очікується гроза, шквальний вітер, місцями – град“, – пояснили в Харківській міськраді.

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Фото: пресслужба ХМР

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Фото: пресслужба ХМР
прапор на флагштоку у Харкові 2
Фото: пресслужба ХМР
Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 29 Липня 2024 в 10:09;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові підняли менший за розміром прапор на головному флагштоку міста, повідомила пресслужба мерії".