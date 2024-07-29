У Харкові замінили прапор України: причини (фото)

У Харкові підняли менший за розміром прапор на головному флагштоку міста, повідомила пресслужба мерії.

“Працівники СКП “Харківзеленбуд” замінили державний прапор на головному флагштоку міста на менший через погіршення погодних умов. Згідно з прогнозом синоптиків, сьогодні в Харкові та області очікується гроза, шквальний вітер, місцями – град“, – пояснили в Харківській міськраді.