Армия РФ обстреляла село на Харьковщине: погибли более 100 птиц (фото)

29 июля днем ​​враг ударил по селу Лозовая Чугуевского района.

В результате удара разрушены и частично повреждены частные жилые дома и хозяйственные постройки, сообщили в ГСЧС Украины.

«На территории двух частных домовладений произошли пожары – горели хозяйственные постройки. В результате пожара уничтожено более 100 голов домашней птицы. Жертв среди местных жителей нет», — добавили спасатели.