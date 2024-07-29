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Армия РФ обстреляла село на Харьковщине: погибли более 100 птиц (фото)

Происшествия 16:25   29.07.2024
Виктория Яковенко
Армия РФ обстреляла село на Харьковщине: погибли более 100 птиц (фото) Фото: ГСЧС Украины

29 июля днем ​​враг ударил по селу Лозовая Чугуевского района.

В результате удара разрушены и частично повреждены частные жилые дома и хозяйственные постройки, сообщили в ГСЧС Украины.

«На территории двух частных домовладений произошли пожары – горели хозяйственные постройки. В результате пожара уничтожено более 100 голов домашней птицы. Жертв среди местных жителей нет», — добавили спасатели.

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Фото: ГСЧС Украины
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Фото: ГСЧС Украины
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Фото: ГСЧС Украины

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 29 июля 2024 в 16:25;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "29 июля днем ​​враг ударил по селу Лозовая Чугуевского района.".