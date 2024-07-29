Армия РФ обстреляла село на Харьковщине: погибли более 100 птиц (фото)
Фото: ГСЧС Украины
29 июля днем враг ударил по селу Лозовая Чугуевского района.
В результате удара разрушены и частично повреждены частные жилые дома и хозяйственные постройки, сообщили в ГСЧС Украины.
«На территории двух частных домовладений произошли пожары – горели хозяйственные постройки. В результате пожара уничтожено более 100 голов домашней птицы. Жертв среди местных жителей нет», — добавили спасатели.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: ГСЧС, обстрел, погибли, пожары, птицы, село, удар, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 29 июля 2024 в 16:25;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "29 июля днем враг ударил по селу Лозовая Чугуевского района.".