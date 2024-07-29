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Армія РФ обстріляла село на Харківщині: загинули понад 100 птахів (фото)

Події 16:25   29.07.2024
Вікторія Яковенко
Армія РФ обстріляла село на Харківщині: загинули понад 100 птахів (фото) Фото: ДСНС України

29 липня вдень ворог вдарив по селу Лозова Чугуївського району.

Внаслідок удару зруйновані та частково пошкоджені приватні житлові будинки й господарчі споруди, повідомили у ДСНС України.

«На території двох приватних домоволодінь сталися пожежі – горіли господарчі споруди. У результаті пожежі знищено понад 100 голів свійської птиці. Жертв серед місцевих мешканців немає», – додали рятувальники.

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Фото: ДСНС України
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Фото: ДСНС України
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Фото: ДСНС України

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 29 Липня 2024 в 16:25;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "29 липня вдень ворог вдарив по селу Лозова Чугуївського району.".