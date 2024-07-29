Головні новини Харкова 29 липня: як минула ніч
Фото: Василь Голосний
Основні новини доби – в хроніці МГ “Об’єктив”.
07:23
Вночі Харківщину кілька разів атакували КАБами
Усю ніч у Харкові та області була актуальна повітряна тривога. Її оголосили о 21:16 28 липня. На цей момент причиною були запуски КАБів російською тактичною авіацією.
Протягом ночі армія РФ запускала над територією України ракети (про небезпеку попереджали сусідні Полтаву та Дніпро), а також – “шахеди”. Над територією Харківщини їх не фіксували. Проте протягом ночі Повітряні сили ЗСУ кілька разів попереджали про російську авіацію, яка закидає регіон бомбами.
Повітряна тривога діє в Харківській області також станом на 07:23.
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- • Дата публікації матеріалу: 29 Липня 2024 в 07:23;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – в хроніці МГ “Об’єктив”".