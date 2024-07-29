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Головні новини Харкова 29 липня: як минула ніч

Події 07:23   29.07.2024
Оксана Горун
Головні новини Харкова 29 липня: як минула ніч Фото: Василь Голосний

Основні новини доби – в хроніці МГ “Об’єктив”.

07:23

Вночі Харківщину кілька разів атакували КАБами

Усю ніч у Харкові та області була актуальна повітряна тривога. Її оголосили о 21:16 28 липня. На цей момент причиною були запуски КАБів російською тактичною авіацією.

Протягом ночі армія РФ запускала над територією України ракети (про небезпеку попереджали сусідні Полтаву та Дніпро), а також – “шахеди”. Над територією Харківщини їх не фіксували. Проте протягом ночі Повітряні сили ЗСУ кілька разів попереджали про російську авіацію, яка закидає регіон бомбами.

Повітряна тривога діє в Харківській області також станом на 07:23.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 29 Липня 2024 в 07:23;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – в хроніці МГ “Об’єктив”".