Головні новини Харкова 29 липня: як минула ніч

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07:23

Вночі Харківщину кілька разів атакували КАБами

Усю ніч у Харкові та області була актуальна повітряна тривога. Її оголосили о 21:16 28 липня. На цей момент причиною були запуски КАБів російською тактичною авіацією.

Протягом ночі армія РФ запускала над територією України ракети (про небезпеку попереджали сусідні Полтаву та Дніпро), а також – “шахеди”. Над територією Харківщини їх не фіксували. Проте протягом ночі Повітряні сили ЗСУ кілька разів попереджали про російську авіацію, яка закидає регіон бомбами.

Повітряна тривога діє в Харківській області також станом на 07:23.