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Росіяни штурмували біля Глибокого і Вовчанська, але відійшли з втратами – ГШ

Суспільство 16:54   29.07.2024
Вікторія Яковенко
Росіяни штурмували біля Глибокого і Вовчанська, але відійшли з втратами – ГШ Фото: Генштаб ЗСУ

ЗС РФ скинули на Харківщину вже 18 КАБів. Били по районах населених пунктів Стариця, Лозова, Вовчанські Хутори, Малі Проходи, Ізбицьке і Приколотне, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.

Крім того, на Харківському напрямку окупанти чотири рази штурмували позиції Сил оборони в районах Глибокого та Вовчанська. Однак, зазнали втрат та відійшли.

На Куп’янському напрямку противник тричі активно йшов на позиції українських підрозділів неподалік Стельмахівки та Піщаного. Здійснив  бомбардування районів Куп’янська і Петропавлівки.

Читайте також: З двох цілей «наступу РФ на Харків», одна провалилась – The Telegraph

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 29 Липня 2024 в 16:54;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "ЗС РФ скинули на Харківщину вже 18 КАБів. Били по районах населених пунктів Стариця, Лозова, Вовчанські Хутори, Малі Проходи, Ізбицьке і Приколотне, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.".