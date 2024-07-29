Росіяни штурмували біля Глибокого і Вовчанська, але відійшли з втратами – ГШ
Фото: Генштаб ЗСУ
ЗС РФ скинули на Харківщину вже 18 КАБів. Били по районах населених пунктів Стариця, Лозова, Вовчанські Хутори, Малі Проходи, Ізбицьке і Приколотне, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.
Крім того, на Харківському напрямку окупанти чотири рази штурмували позиції Сил оборони в районах Глибокого та Вовчанська. Однак, зазнали втрат та відійшли.
На Куп’янському напрямку противник тричі активно йшов на позиції українських підрозділів неподалік Стельмахівки та Піщаного. Здійснив бомбардування районів Куп’янська і Петропавлівки.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: атаки, ВС РФ, генштаб, КАБ, удар, харківщина, штурм;
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- • Дата публікації матеріалу: 29 Липня 2024 в 16:54;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "ЗС РФ скинули на Харківщину вже 18 КАБів. Били по районах населених пунктів Стариця, Лозова, Вовчанські Хутори, Малі Проходи, Ізбицьке і Приколотне, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.".