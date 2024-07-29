Россияне штурмовали вблизи Глубокого и Волчанска, но отошли с потерями – ГШ
Фото: Генштаб ВСУ
ВС РФ сбросили на Харьковщину уже 18 КАБов. Били по районам населенных пунктов Старица, Лозовая, Волчанские Хутора, Малые Проходы, Избицкое и Приколотное, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.
Кроме того, на Харьковском направлении оккупанты четыре раза штурмовали позиции Сил обороны в районах Глубокого и Волчанска. Однако понесли потери и отошли.
На Купянском направлении противник трижды активно шел на позиции украинских подразделений недалеко от Стельмаховки и Песчаного. Совершил бомбардировку районов Купянска и Петропавловки.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: атаки, ВС РФ, генштаб, КАБ, удар, харьковщина, штурм;
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- • Дата публикации материала: 29 июля 2024 в 16:54;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "ВС РФ сбросили на Харьковщину уже 18 КАБов. Били по районам населенных пунктов Старица, Лозовая, Волчанские Хутора, Малые Проходы, Избицкое и Приколотное, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.".