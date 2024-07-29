Россияне штурмовали вблизи Глубокого и Волчанска, но отошли с потерями – ГШ

ВС РФ сбросили на Харьковщину уже 18 КАБов. Били по районам населенных пунктов Старица, Лозовая, Волчанские Хутора, Малые Проходы, Избицкое и Приколотное, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.

Кроме того, на Харьковском направлении оккупанты четыре раза штурмовали позиции Сил обороны в районах Глубокого и Волчанска. Однако понесли потери и отошли.

На Купянском направлении противник трижды активно шел на позиции украинских подразделений недалеко от Стельмаховки и Песчаного. Совершил бомбардировку районов Купянска и Петропавловки.