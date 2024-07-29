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Россияне штурмовали вблизи Глубокого и Волчанска, но отошли с потерями – ГШ

Общество 16:54   29.07.2024
Виктория Яковенко
Россияне штурмовали вблизи Глубокого и Волчанска, но отошли с потерями – ГШ Фото: Генштаб ВСУ

ВС РФ сбросили на Харьковщину уже 18 КАБов. Били по районам населенных пунктов Старица, Лозовая, Волчанские Хутора, Малые Проходы, Избицкое и Приколотное, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.

Кроме того, на Харьковском направлении оккупанты четыре раза штурмовали позиции Сил обороны в районах Глубокого и Волчанска. Однако понесли потери и отошли.

На Купянском направлении противник трижды активно шел на позиции украинских подразделений недалеко от Стельмаховки и Песчаного. Совершил бомбардировку районов Купянска и Петропавловки.

Читайте также: Из двух целей «наступления РФ на Харьков», одна провалилась – The Telegraph

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 29 июля 2024 в 16:54;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "ВС РФ сбросили на Харьковщину уже 18 КАБов. Били по районам населенных пунктов Старица, Лозовая, Волчанские Хутора, Малые Проходы, Избицкое и Приколотное, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.".