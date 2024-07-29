Пожежа в гуртожитку в Харкові сталася вранці: врятували двох людей
У Харкові близько п’ятої години ранку спалахнула кімната у 5-поверховому гуртожитку Державного біотехнологічного університету, повідомили в ГУ ДСНС України в Харківській області.
За інформацією рятувальників, пожежа у Київському районі міста не була пов’язана з ворожими обстрілами.
“До служби порятунку надійшло повідомлення о 04:46 про те, що горить кімната на четвертому поверсі п’ятиповерхового житлового будинку (гуртожиток Державного біотехнологічного університету). До місця події прибуло чотири відділення на автоцистернах та два на автодрабинах. Площа пожежі склала близько 20 кв.м. Під час гасіння пожежі з задимленого під’їзду гуртожитку співробітниками ДСНС було врятовано дві людини, ще 10 мешканців було евакуйовано”, — проінформувала пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.
О 05:20 пожежу локалізували, а до сьомої ранку загасили повністю. Її причину встановлюють.
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За даними ДСНС, за добу на Харківщині зафіксували 37 пожеж. Дві з них виникли через російські обстріли (в Ізюмському районі та Харкові, переважно горіла трава на відкритих територіях). 22 пожежі виникли в екосистемах – горіло загалом близько 14 га.
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- • Дата публікації матеріалу: 29 Липня 2024 в 07:32;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові близько п’ятої години ранку спалахнула кімната у 5-поверховому гуртожитку Державного біотехнологічного університету, повідомили в ГУ ДСНС України в Харківській області".