Плюс дві години зі світлом: обленерго про відключення на Харківщині 29 липня
Фото: АТ “Харківобленерго”
Графік погодинних відключень у Харкові та області сьогодні, 29 липня, скасували додатково на дві години.
«Таким чином обмеження електропостачання за графіком буде застосовуватися з 18:00 до 23:00», – повідомили в АТ «Харківобленерго».
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: графики, отключение, світло, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 29 Липня 2024 в 15:50;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Графік погодинних відключень у Харкові та області сьогодні, 29 липня, скасували додатково на дві години.".