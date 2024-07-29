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Плюс дві години зі світлом: обленерго про відключення на Харківщині 29 липня

Суспільство 15:50   29.07.2024
Вікторія Яковенко
Плюс дві години зі світлом: обленерго про відключення на Харківщині 29 липня Фото: АТ “Харківобленерго”

Графік погодинних відключень у Харкові та області сьогодні, 29 липня, скасували додатково на дві години.

«Таким чином обмеження електропостачання за графіком буде застосовуватися з 18:00 до 23:00», – повідомили в АТ «Харківобленерго».

Читайте також: Відключення світла в Харкові пом’якшили: коли застосують графік

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 29 Липня 2024 в 15:50;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Графік погодинних відключень у Харкові та області сьогодні, 29 липня, скасували додатково на дві години.".