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Відключення світла в Харкові пом’якшили: коли застосують графік

Суспільство 08:41   29.07.2024
Оксана Горун
Відключення світла в Харкові пом’якшили: коли застосують графік

У Харкові та області в першій половині дня 29 липня світло не відключатимуть, повідомила пресслужба АТ “Харківобленерго”.

“Шановні споживачі! Сьогодні, 29 липня, у Харкові та Харківській області графік погодинних відключень буде застосовуватися з 16:00 до 23:00”, – поінформували в Харківобленерго.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 29 Липня 2024 в 08:41;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові та області в першій половині дня 29 липня світло не відключатимуть, повідомила пресслужба АТ “Харківобленерго”".