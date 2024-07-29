Відключення світла в Харкові пом’якшили: коли застосують графік
У Харкові та області в першій половині дня 29 липня світло не відключатимуть, повідомила пресслужба АТ “Харківобленерго”.
“Шановні споживачі! Сьогодні, 29 липня, у Харкові та Харківській області графік погодинних відключень буде застосовуватися з 16:00 до 23:00”, – поінформували в Харківобленерго.
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- • Дата публікації матеріалу: 29 Липня 2024 в 08:41;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові та області в першій половині дня 29 липня світло не відключатимуть, повідомила пресслужба АТ “Харківобленерго”".