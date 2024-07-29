Відключення світла в Харкові пом’якшили: коли застосують графік

У Харкові та області в першій половині дня 29 липня світло не відключатимуть, повідомила пресслужба АТ “Харківобленерго”.

“Шановні споживачі! Сьогодні, 29 липня, у Харкові та Харківській області графік погодинних відключень буде застосовуватися з 16:00 до 23:00”, – поінформували в Харківобленерго.