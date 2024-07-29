Отключения света в Харькове смягчили: когда применят график

В Харькове и области в первой половине дня 29 июля свет не будут отключать, сообщила пресс-служба АО «Харьковоблэнерго».

«Уважаемые потребители! Сегодня, 29 июля, в Харькове и Харьковской области график почасовых отключений будет применяться с 16:00 до 23:00», — проинформировали в Харьковоблэнерго.