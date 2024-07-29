Отключения света в Харькове смягчили: когда применят график
В Харькове и области в первой половине дня 29 июля свет не будут отключать, сообщила пресс-служба АО «Харьковоблэнерго».
«Уважаемые потребители! Сегодня, 29 июля, в Харькове и Харьковской области график почасовых отключений будет применяться с 16:00 до 23:00», — проинформировали в Харьковоблэнерго.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: АО "Харьковоблэнерго", відключення, графики, електрика, новости Харькова, отключения, світло, свет;
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- • Дата публикации материала: 29 июля 2024 в 08:41;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове и области в первой половине дня 29 июля свет не будут отключать, сообщила пресс-служба АО «Харьковоблэнерго»".