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Отключения света в Харькове смягчили: когда применят график

Общество 08:41   29.07.2024
Оксана Горун
Отключения света в Харькове смягчили: когда применят график

В Харькове и области в первой половине дня 29 июля свет не будут отключать, сообщила пресс-служба АО «Харьковоблэнерго».

«Уважаемые потребители! Сегодня, 29 июля, в Харькове и Харьковской области график почасовых отключений будет применяться с 16:00 до 23:00», — проинформировали в Харьковоблэнерго.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 29 июля 2024 в 08:41;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове и области в первой половине дня 29 июля свет не будут отключать, сообщила пресс-служба АО «Харьковоблэнерго»".