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Что со светом в Харькове: Терехов говорил с «Укрэнерго» и облэнерго

Общество 13:19   19.07.2024
Виктория Яковенко
Что со светом в Харькове: Терехов говорил с «Укрэнерго» и облэнерго

Ситуация со светом в Харькове сегодня тяжелая и она усложняется из-за жары, сообщил в эфире нацмарафона мэр Харькова Игорь Терехов.

«Мы очень серьезно и тщательно работаем по установке когенерационных установок, газогенераторов. Работаем так, чтобы стало пройти отопительный сезон. Имеются графики отключений. Огромные разрывы есть, когда у людей нет света. У меня был разговор и с «Укрэнерго», и с облэнерго касательно этой ситуации. Нужно исправлять эту ситуацию и есть такие возможности», — отметил мэр.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 19 июля 2024 в 13:19;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ситуация со светом в Харькове сегодня тяжелая и она усложняется из-за жары, сообщил в эфире нацмарафона мэр Харькова Игорь Терехов.".