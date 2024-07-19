Что со светом в Харькове: Терехов говорил с «Укрэнерго» и облэнерго
Ситуация со светом в Харькове сегодня тяжелая и она усложняется из-за жары, сообщил в эфире нацмарафона мэр Харькова Игорь Терехов.
«Мы очень серьезно и тщательно работаем по установке когенерационных установок, газогенераторов. Работаем так, чтобы стало пройти отопительный сезон. Имеются графики отключений. Огромные разрывы есть, когда у людей нет света. У меня был разговор и с «Укрэнерго», и с облэнерго касательно этой ситуации. Нужно исправлять эту ситуацию и есть такие возможности», — отметил мэр.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: жара, облэнерго, світло, свет, ситуация, терехов, Укрэнерго, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 19 июля 2024 в 13:19;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ситуация со светом в Харькове сегодня тяжелая и она усложняется из-за жары, сообщил в эфире нацмарафона мэр Харькова Игорь Терехов.".