Что со светом в Харькове: Терехов говорил с «Укрэнерго» и облэнерго

Ситуация со светом в Харькове сегодня тяжелая и она усложняется из-за жары, сообщил в эфире нацмарафона мэр Харькова Игорь Терехов.

«Мы очень серьезно и тщательно работаем по установке когенерационных установок, газогенераторов. Работаем так, чтобы стало пройти отопительный сезон. Имеются графики отключений. Огромные разрывы есть, когда у людей нет света. У меня был разговор и с «Укрэнерго», и с облэнерго касательно этой ситуации. Нужно исправлять эту ситуацию и есть такие возможности», — отметил мэр.