На Харьковщине из-за боев отключалась высоковольтная линия — Минэнерго

Министерство энергетики Украины сообщило о ситуации в энергосистеме Украины 19 июля, графиках отключений и аварийных ситуациях, в том числе на Харьковщине.

«В Харьковской области в результате боевых действий выключалась высоковольтная воздушная линия, что привело к обесточиванию нескольких подстанций и подключенных к ним бытовых потребителей. Потребители частично запитаны», — проинформировали в Минэнерго.

В министерстве отметили, что ситуация в энергетике страны остается сложной. Есть значительный дефицит генерации. В минувшие сутки Украина привлекала помощь из Польши, чтобы частично покрыть нехватку мощности в сети. Также были аварийные отключения — в Днепровском регионе.

«На сегодня запланировано, что графики почасовых отключений будут действовать с 0:00 до 24:00», — сообщили в Минэнерго.