На Харьковщине из-за боев отключалась высоковольтная линия — Минэнерго
Министерство энергетики Украины сообщило о ситуации в энергосистеме Украины 19 июля, графиках отключений и аварийных ситуациях, в том числе на Харьковщине.
«В Харьковской области в результате боевых действий выключалась высоковольтная воздушная линия, что привело к обесточиванию нескольких подстанций и подключенных к ним бытовых потребителей. Потребители частично запитаны», — проинформировали в Минэнерго.
В министерстве отметили, что ситуация в энергетике страны остается сложной. Есть значительный дефицит генерации. В минувшие сутки Украина привлекала помощь из Польши, чтобы частично покрыть нехватку мощности в сети. Также были аварийные отключения — в Днепровском регионе.
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«На сегодня запланировано, что графики почасовых отключений будут действовать с 0:00 до 24:00», — сообщили в Минэнерго.
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- • Дата публикации материала: 19 июля 2024 в 10:25;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Министерство энергетики Украины сообщило о ситуации в энергосистеме Украины 19 июля, графиках отключений и аварийных ситуациях, в том числе на Харьковщине".