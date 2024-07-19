На Харківщині через бої відключалася високовольтна лінія – Міненерго

Міністерство енергетики України повідомило про ситуацію в енергосистемі України 19 липня, графіки відключень та аварійні ситуації, у тому числі на Харківщині.

“У Харківській області внаслідок бойових дій вимикалась високовольтна повітряна лінія, що призвело до знеструмлення кількох підстанцій та приєднаних до них побутових споживачів. Споживачів частково заживлено”, – поінформували в Міненерго.

У міністерстві наголосили, що ситуація в енергетиці країни залишається складною. Існує значний дефіцит генерації. Минулої доби Україна залучала допомогу з Польщі, щоб частково покрити нестачу потужності в мережі. Також були аварійні відключення – у Дніпровському регіоні.

“На сьогодні заплановано, що графіки погодинних відключень діятимуть з 0:00 до 24:00”, – повідомили в Міненерго.