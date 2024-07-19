На Харківщині через бої відключалася високовольтна лінія – Міненерго
Міністерство енергетики України повідомило про ситуацію в енергосистемі України 19 липня, графіки відключень та аварійні ситуації, у тому числі на Харківщині.
“У Харківській області внаслідок бойових дій вимикалась високовольтна повітряна лінія, що призвело до знеструмлення кількох підстанцій та приєднаних до них побутових споживачів. Споживачів частково заживлено”, – поінформували в Міненерго.
У міністерстві наголосили, що ситуація в енергетиці країни залишається складною. Існує значний дефіцит генерації. Минулої доби Україна залучала допомогу з Польщі, щоб частково покрити нестачу потужності в мережі. Також були аварійні відключення – у Дніпровському регіоні.
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“На сьогодні заплановано, що графіки погодинних відключень діятимуть з 0:00 до 24:00”, – повідомили в Міненерго.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: відключення, війна, графики, електрика, Минэнерго, новини Харкова;
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- • Дата публікації матеріалу: 19 Липня 2024 в 10:25;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Міністерство енергетики України повідомило про ситуацію в енергосистемі України 19 липня, графіки відключень та аварійні ситуації, у тому числі на Харківщині".