Live
  • Пт 19.07.2024
  • Харків  +30°С
  • USD 41.42
  • EUR 45.26

На Харківщині через бої відключалася високовольтна лінія – Міненерго

Події 10:25   19.07.2024
Оксана Горун
На Харківщині через бої відключалася високовольтна лінія – Міненерго Фото: пресслужба АТ “Харківобленерго”

Міністерство енергетики України повідомило про ситуацію в енергосистемі України 19 липня, графіки відключень та аварійні ситуації, у тому числі на Харківщині.

“У Харківській області внаслідок бойових дій вимикалась високовольтна повітряна лінія, що призвело до знеструмлення кількох підстанцій та приєднаних до них побутових споживачів. Споживачів частково заживлено”, – поінформували в Міненерго.

У міністерстві наголосили, що ситуація в енергетиці країни залишається складною. Існує значний дефіцит генерації. Минулої доби Україна залучала допомогу з Польщі, щоб частково покрити нестачу потужності в мережі. Також були аварійні відключення – у Дніпровському регіоні.

Читайте також: У Харкові збільшився час відключень – Терехов про енергетику та спеку

“На сьогодні заплановано, що графіки погодинних відключень діятимуть з 0:00 до 24:00”, – повідомили в Міненерго.

Автор: Оксана Горун
Популярно
Головні новини Харкова 19 липня: удари по Чугуєву та Куп’янську, фронт
Головні новини Харкова 19 липня: удари по Чугуєву та Куп’янську, фронт
19.07.2024, 11:11
Бої на Харківщині: за добу окупанти втратили 94 людини – ОТУВ “Харків”
Бої на Харківщині: за добу окупанти втратили 94 людини – ОТУВ “Харків”
19.07.2024, 11:05
Десятки бойових зіткнень за добу – Генштаб про ситуацію на Харківщині
Десятки бойових зіткнень за добу – Генштаб про ситуацію на Харківщині
19.07.2024, 08:32
Дитина потонула в замінованій річці на Харківщині, шукали два тижні
Дитина потонула в замінованій річці на Харківщині, шукали два тижні
19.07.2024, 10:46
На Харківщині через бої відключалася високовольтна лінія – Міненерго
На Харківщині через бої відключалася високовольтна лінія – Міненерго
19.07.2024, 10:25
ЗС РФ спробують відновити позиції в Глибокому та обійти Вовчанськ – Коваленко
ЗС РФ спробують відновити позиції в Глибокому та обійти Вовчанськ – Коваленко
19.07.2024, 10:09

Новини за темою:

09:59
У Харкові збільшився час відключень – Терехов про енергетику та спеку
08:58
Світла в Харкові не буде по 12 годин на добу: запровадили новий графік
10:15
Аварійні відключення світла сьогодні застосували на Харківщині: причина
18:14
Аварійні вимкнення світла на Харківщині скасовані – Укренерго
13:08
Аварійні відключення світла ввели на Харківщині – Укренерго

Ви читали новину: «На Харківщині через бої відключалася високовольтна лінія – Міненерго»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 19 Липня 2024 в 10:25;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Міністерство енергетики України повідомило про ситуацію в енергосистемі України 19 липня, графіки відключень та аварійні ситуації, у тому числі на Харківщині".