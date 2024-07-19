Що зі світлом у Харкові: Терехов говорив з «Укренерго» і обленерго
Ситуація зі світлом у Харкові сьогодні важка і вона ускладнюється через спеку, повідомив в етері нацмарафону мер Харкова Ігор Терехов.
«Ми дуже серйозно і ретельно працюємо щодо встановлення когенераційних установок, газогенераторів. Працюємо так, щоб стало пройти опалювальний сезон. Є графіки відключень. Величезні розриви є, коли у людей немає світла. У мене була розмова і з «Укренерго», і з обленерго щодо цієї ситуації. Потрібно виправляти цю ситуацію, і є такі можливості», – зазначив мер.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: жара, облэнерго, світло, ситуация, терехов, укренерго, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 19 Липня 2024 в 13:19;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ситуація зі світлом у Харкові сьогодні важка і вона ускладнюється через спеку, повідомив в етері нацмарафону мер Харкова Ігор Терехов.".