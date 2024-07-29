Плюс два часа со светом: облэнерго об отключениях на Харьковщине 29 июля
Фото: АО «Харьковоблэнерго»
График почасовых отключений в Харькове и области сегодня, 29 июля, отменили дополнительно на два часа.
«Таким образом, ограничение электроснабжения по графику будет применяться с 18:00 до 23:00», — сообщили в АО «Харьковоблэнерго».
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: графики, отключение, світло, свет, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 29 июля 2024 в 15:50;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "График почасовых отключений в Харькове и области сегодня, 29 июля, отменили дополнительно на два часа.".