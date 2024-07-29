Вісім атак відбили на Харківщині – на півночі “спекотніше”: дані Генштабу

Генштаб ЗСУ у зведенні на 08:00 29 липня повідомив про ситуацію на фронті на Харківському та Куп’янському напрямках. Ворог активно атакує в районі Глибокого на півночі від Харкова, а також у Вовчанську.

“На Харківському напрямку кількість атак за добу склала шість. Сили оборони відбивали штурмові дії противника біля Глибокого та Вовчанська. На Куп’янському напрямку відбулося два бойових зіткнення поблизу Новоосинового та Синьківки“, – поінформував Генштаб.

Російська авіація продовжує розносити населені пункти Харківської області КАБами. Протягом доби під атакою були: Вовчанськ, Глибоке, Слобожанське, Липці, Борщова, Веселе, Стариці, Вовчанські Хутори, Чайківка, Петропавлівка, Табаївка та Богуславка.

Загалом на фронті в Україні зафіксували 128 бойових зіткнень. Генштаб повідомив про втрати ворога.