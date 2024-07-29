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Синєгубов повідомив, куди прилетіло на Харківщині вночі

Події 08:08   29.07.2024
Оксана Горун
Синєгубов повідомив, куди прилетіло на Харківщині вночі скриншот

Начальник ХОВА Олег Синєгубов уранці 29 липня поінформував: ворог атакував КАБами Куп’янськ.

“29 липня 03:20 м. Куп’янськ. Внаслідок обстрілу КАБ пошкоджено один приватний будинок”, – написав Синєгубов.

По Куп’янську били протягом доби не один раз – о 18:00 28 липня по відкритій території прилетів російський fpv-дрон. Також під обстрілом був і Куп’янський район. Двічі прилітало по селу Стецьківка: о 10:00 та об 11:00 ворожа артилерія била по приватних будинках, також пошкодили лінію електропередач.

По Харкову 28 липня об 11:00 вдарили ракети Х-35. Горів об’єкт інфраструктури. Постраждалих не було.

Також КАБ учора прилетів по селу Симинівка в Чугуївському районі, там пошкоджений приватний будинок.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 29 Липня 2024 в 08:08;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов уранці 29 липня поінформував: ворог атакував КАБами Куп’янськ".