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Синегубов сообщил, куда прилетело на Харьковщине ночью

Происшествия 08:08   29.07.2024
Оксана Горун
Синегубов сообщил, куда прилетело на Харьковщине ночью скриншот

Начальник ХОВА Олег Синегубов утром 29 июля проинформировал: враг атаковал КАБами Купянск.

«29 июля, 03:20, г. Купянск. В результате обстрела КАБ поврежден один частный дом», — написал Синегубов.

По Купянску били в течение суток не один раз — в 18:00 28 июля по открытой территории прилетел российский fpv-дрон. Также под обстрелами был и Купянский район. Дважды прилетало по селу Стецковка: в 10:00 и в 11:00 вражеская артиллерия била по частным домам, также повредили линию электропередач.

По Харькову 28 июля в 11:00 ударили ракеты Х-35. Горел объект инфраструктуры. Пострадавших не было.

Также КАБ вчера прилетел по селу Симоновка в Чугуевском районе, там поврежден частный дом.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 29 июля 2024 в 08:08;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов утром 29 июля проинформировал: враг атаковал КАБами Купянск".