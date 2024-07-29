Синегубов сообщил, куда прилетело на Харьковщине ночью

Начальник ХОВА Олег Синегубов утром 29 июля проинформировал: враг атаковал КАБами Купянск.

«29 июля, 03:20, г. Купянск. В результате обстрела КАБ поврежден один частный дом», — написал Синегубов.

По Купянску били в течение суток не один раз — в 18:00 28 июля по открытой территории прилетел российский fpv-дрон. Также под обстрелами был и Купянский район. Дважды прилетало по селу Стецковка: в 10:00 и в 11:00 вражеская артиллерия била по частным домам, также повредили линию электропередач.

По Харькову 28 июля в 11:00 ударили ракеты Х-35. Горел объект инфраструктуры. Пострадавших не было.

Также КАБ вчера прилетел по селу Симоновка в Чугуевском районе, там поврежден частный дом.