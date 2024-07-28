Ракеты прилетели по транспортному предприятию в Харькове — прокуратура (видео)

Транспортное предприятие в Слободском районе Харькова подверглось удару двумя ракетами около 11 часов, сообщил спикер облпрокуратуры Дмитрий Чубенко.

«Предварительно, для обстрелов использовались ракеты типа Х — Х-35 или Х-59. Сейчас на месте работают взрывотехники, криминалисты, прокуроры и следователи с целью установления точного типа боеприпасов. В результате взрывов травмированных или погибших нет. По факту этого военного преступления открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 438 УКУ (нарушение законов и обычаев войны)», — рассказал Чубенко.

Ранее начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что около 11 часов военные РФ нанесли два ракетных удара по Харькову. Погибших или пострадавших нет, проинформировал мэр Игорь Терехов.