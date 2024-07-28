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Два «прилета» по Харькову: Терехов рассказал, есть ли пострадавшие

Происшествия 12:27   28.07.2024
Елена Нагорная
Два «прилета» по Харькову: Терехов рассказал, есть ли пострадавшие Фото: ERR

Погибших или пострадавших в результате «прилетов» двух ракет по Харькову около 11 часов нет.

Об этом сообщил в Telegram мэр Игорь Терехов.

Ранее начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что около 11 часов военные РФ нанесли два ракетных удара по Харькову.

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 28 июля 2024 в 12:27;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Погибших или пострадавших в результате «прилетов» двух ракет по Харькову около 11 часов нет.".