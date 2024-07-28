Два «прилета» по Харькову: Терехов рассказал, есть ли пострадавшие

Погибших или пострадавших в результате «прилетов» двух ракет по Харькову около 11 часов нет.

Об этом сообщил в Telegram мэр Игорь Терехов.

Ранее начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что около 11 часов военные РФ нанесли два ракетных удара по Харькову.