Два «прилета» по Харькову: Терехов рассказал, есть ли пострадавшие
Фото: ERR
Погибших или пострадавших в результате «прилетов» двух ракет по Харькову около 11 часов нет.
Об этом сообщил в Telegram мэр Игорь Терехов.
Ранее начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что около 11 часов военные РФ нанесли два ракетных удара по Харькову.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: взрывы, Игорь Терехов, ракети, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 28 июля 2024 в 12:27;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Погибших или пострадавших в результате «прилетов» двух ракет по Харькову около 11 часов нет.".