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Два «прильоти» по Харкову: Терехов розповів, чи є постраждалі

Події 12:27   28.07.2024
Олена Нагорна
Два «прильоти» по Харкову: Терехов розповів, чи є постраждалі Фото: ERR

Загиблих або постраждалих внаслідок «прильотів» двох ракет по Харкову близько 11-ї години немає.

Про це повідомив у Telegram мер Ігор Терехов.

Раніше начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував, що близько 11-ї години військові РФ завдали двох ракетних ударів по Харкову.

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 28 Липня 2024 в 12:27;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Загиблих або постраждалих внаслідок «прильотів» двох ракет по Харкову близько 11-ї години немає.".