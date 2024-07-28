Два «прильоти» по Харкову: Терехов розповів, чи є постраждалі
Фото: ERR
Загиблих або постраждалих внаслідок «прильотів» двох ракет по Харкову близько 11-ї години немає.
Про це повідомив у Telegram мер Ігор Терехов.
Раніше начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував, що близько 11-ї години військові РФ завдали двох ракетних ударів по Харкову.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: Ігор Терехов, вибухи, ракети, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 28 Липня 2024 в 12:27;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Загиблих або постраждалих внаслідок «прильотів» двох ракет по Харкову близько 11-ї години немає.".