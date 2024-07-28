Два «прильоти» по Харкову: Терехов розповів, чи є постраждалі

Загиблих або постраждалих внаслідок «прильотів» двох ракет по Харкову близько 11-ї години немає.

Про це повідомив у Telegram мер Ігор Терехов.

Раніше начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував, що близько 11-ї години військові РФ завдали двох ракетних ударів по Харкову.