Вибухи в Харкові: Синєгубов повідомив про два ракетні удари по місту
Два ракетні удари завдали військові РФ по Харкову близько 11-ї години, повідомляє начальник ХОВА Олег Синєгубов.
«Тип ракет встановлюється. Поки що інформація про постраждалих не надходила», — інформує він.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: вибухи, Олег Синегубов, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 28 Липня 2024 в 11:21;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Два ракетні удари завдали військові РФ по Харкову близько 11-ї години, повідомляє начальник ХОВА Олег Синєгубов".