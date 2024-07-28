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Вибухи в Харкові: Синєгубов повідомив про два ракетні удари по місту

Події 11:21   28.07.2024
Олена Нагорна
Вибухи в Харкові: Синєгубов повідомив про два ракетні удари по місту

Два ракетні удари завдали військові РФ по Харкову близько 11-ї години, повідомляє начальник ХОВА Олег Синєгубов.

«Тип ракет встановлюється. Поки що інформація про постраждалих не надходила», — інформує він.

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Автор: Олена Нагорна
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Ви читали новину: «Вибухи в Харкові: Синєгубов повідомив про два ракетні удари по місту»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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  • • Дата публікації матеріалу: 28 Липня 2024 в 11:21;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Два ракетні удари завдали військові РФ по Харкову близько 11-ї години, повідомляє начальник ХОВА Олег Синєгубов".