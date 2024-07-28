Взрывы в Харькове: Синегубов сообщил о двух ракетных ударах по городу
Два ракетных удара нанесли военные РФ по Харькову около 11 часов, сообщает начальник ХОВА Олег Синегубов.
«Тип ракет устанавливается. Пока что информация о пострадавших не поступала», — информирует он.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: взрывы, Олег Синегубов, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 28 июля 2024 в 11:21;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Два ракетных удара нанесли военные РФ по Харькову около 11 часов, сообщает начальник ХОВА Олег Синегубов".