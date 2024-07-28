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Взрывы в Харькове: Синегубов сообщил о двух ракетных ударах по городу

Происшествия 11:21   28.07.2024
Елена Нагорная
Взрывы в Харькове: Синегубов сообщил о двух ракетных ударах по городу

Два ракетных удара нанесли военные РФ по Харькову около 11 часов, сообщает начальник ХОВА Олег Синегубов.

«Тип ракет устанавливается. Пока что информация о пострадавших не поступала», — информирует он.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 28 июля 2024 в 11:21;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Два ракетных удара нанесли военные РФ по Харькову около 11 часов, сообщает начальник ХОВА Олег Синегубов".