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Ракети прилетіли по транспортному підприємству у Харкові – прокуратура (відео)

Події 13:59   28.07.2024
Олена Нагорна
Ракети прилетіли по транспортному підприємству у Харкові – прокуратура (відео)

Транспортне підприємство у Слобідському районі Харкова зазнало удару двома ракетами близько 11-ї години, повідомив речник облпрокуратури Дмитро Чубенко.

«Попередньо, для обстрілів використовувалися ракети типу Х – Х-35 або Х-59. Зараз на місці працюють вибухотехніки, криміналісти, прокурори та слідчі з метою встановлення точного типу боєприпасів. Внаслідок вибухів травмованих чи загиблих немає. За фактом цього воєнного злочину відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 ККУ (порушення законів та звичай війни)», – розповів Чубенко.

Раніше начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що близько 11-ї години військові РФ завдали двох ракетних ударів по Харкову. Загиблих чи постраждалих немає, поінформував мер Ігор Терехов.

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 28 Липня 2024 в 13:59;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Транспортне підприємство у Слобідському районі Харкова зазнало удару двома ракетами близько 11-ї години, повідомив речник облпрокуратури Дмитро Чубенко".