Восемь атак отбили на Харьковщине — на севере «жарче»: данные Генштаба

Генштаб ВСУ в сводке на 08:00 29 июля сообщил о ситуации на фронте на Харьковском и Купянском направлениях. Враг активно атакует в районе Глубокого на севере от Харькова, а также в Волчанске.

«На Харьковском направлении количество атак в сутки составило шесть. Силы обороны отражали штурмовые действия противника у Глубокого и Волчанска. На Купянском направлении произошло два боевых столкновения вблизи Новоосинового и Синьковки», — проинформировал Генштаб.

Российская авиация продолжает разносить населенные пункты Харьковской области КАБами. В течение суток под атакой были: Волчанск, Глубокое, Слобожанское, Липцы, Борщевая, Веселое, Старица, Волчанские Хутора, Чайковка, Петропавловка, Табаевка и Богуславка.

В целом на фронте в Украине зафиксировали 128 боевых столкновений. Генштаб сообщил о потерях врага.