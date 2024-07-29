Восемь атак отбили на Харьковщине — на севере «жарче»: данные Генштаба
Генштаб ВСУ в сводке на 08:00 29 июля сообщил о ситуации на фронте на Харьковском и Купянском направлениях. Враг активно атакует в районе Глубокого на севере от Харькова, а также в Волчанске.
«На Харьковском направлении количество атак в сутки составило шесть. Силы обороны отражали штурмовые действия противника у Глубокого и Волчанска. На Купянском направлении произошло два боевых столкновения вблизи Новоосинового и Синьковки», — проинформировал Генштаб.
Российская авиация продолжает разносить населенные пункты Харьковской области КАБами. В течение суток под атакой были: Волчанск, Глубокое, Слобожанское, Липцы, Борщевая, Веселое, Старица, Волчанские Хутора, Чайковка, Петропавловка, Табаевка и Богуславка.
В целом на фронте в Украине зафиксировали 128 боевых столкновений. Генштаб сообщил о потерях врага.
Читайте также: Синегубов сообщил, куда прилетело на Харьковщине ночью
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: война, генштаб, кабы, купянское направление, Харьковское направление;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Восемь атак отбили на Харьковщине — на севере «жарче»: данные Генштаба»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 29 июля 2024 в 08:18;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб ВСУ в сводке на 08:00 29 июля сообщил о ситуации на фронте на Харьковском и Купянском направлениях. Враг активно атакует в районе Глубокого на севере от Харькова, а также в Волчанске".