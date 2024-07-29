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Восемь атак отбили на Харьковщине — на севере «жарче»: данные Генштаба

Происшествия 08:18   29.07.2024
Оксана Горун
Восемь атак отбили на Харьковщине — на севере «жарче»: данные Генштаба Фото: Генштаб ВСУ

Генштаб ВСУ в сводке на 08:00 29 июля сообщил о ситуации на фронте на Харьковском и Купянском направлениях. Враг активно атакует в районе Глубокого на севере от Харькова, а также в Волчанске.

«На Харьковском направлении количество атак в сутки составило шесть. Силы обороны отражали штурмовые действия противника у Глубокого и Волчанска. На Купянском направлении произошло два боевых столкновения вблизи Новоосинового и Синьковки», — проинформировал Генштаб.

Российская авиация продолжает разносить населенные пункты Харьковской области КАБами. В течение суток под атакой были: Волчанск, Глубокое, Слобожанское, Липцы, Борщевая, Веселое, Старица, Волчанские Хутора, Чайковка, Петропавловка, Табаевка и Богуславка.

В целом на фронте в Украине зафиксировали 128 боевых столкновений. Генштаб сообщил о потерях врага.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 29 июля 2024 в 08:18;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб ВСУ в сводке на 08:00 29 июля сообщил о ситуации на фронте на Харьковском и Купянском направлениях. Враг активно атакует в районе Глубокого на севере от Харькова, а также в Волчанске".