ВС РФ сутки не применяли авиацию на Харьковском направлении — ОТГВ «Харьков»
Защитники Украины утром 8 августа сообщили о действиях врага. В Волчанске произошла перегруппировка, ВС РФ усиливают позиции в Глубоком.
«В Волчанске враг перегруппировал штурмовые группы и провел мероприятия логистического обеспечения, основное внимание сосредоточивает на удержании занимаемых рубежей. В районе населенного пункта Глубокое осуществляет подготовку к наступательным действиям, усилив передовые позиции личным составом», — проинформировала пресс-служба ОТГВ «Харьков».
В течение суток оккупанты обстреляли позиции Сил обороны в районе села Сотницкий Казачок. На фронте зафиксировали три боевых столкновения. С начала этих суток идет еще одно — в районе Волчанска.
«Враг нанес один ракетный удар. Тактическую авиацию на Харьковском направлении противник не применял», — констатировали защитники Украины.
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Потери врага убитыми и ранеными составили 152 человека. Также уничтожены и повреждены 42 единицы техники, в том числе ББМ, восемь артсистем, семь единиц спецтехники, 10 автомобилей и 16 БПЛА.
«Уничтожено 48 укрытий личного состава противника», — дополнили в ОТГВ «Харьков».
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- • Дата публикации материала: 8 августа 2024 в 09:06;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Защитники Украины утром 8 августа сообщили о действиях врага. В Волчанске произошла перегруппировка, ВС РФ усиливают позиции в Глубоком".