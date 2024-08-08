ВС РФ сутки не применяли авиацию на Харьковском направлении — ОТГВ «Харьков»

Защитники Украины утром 8 августа сообщили о действиях врага. В Волчанске произошла перегруппировка, ВС РФ усиливают позиции в Глубоком.

«В Волчанске враг перегруппировал штурмовые группы и провел мероприятия логистического обеспечения, основное внимание сосредоточивает на удержании занимаемых рубежей. В районе населенного пункта Глубокое осуществляет подготовку к наступательным действиям, усилив передовые позиции личным составом», — проинформировала пресс-служба ОТГВ «Харьков».

В течение суток оккупанты обстреляли позиции Сил обороны в районе села Сотницкий Казачок. На фронте зафиксировали три боевых столкновения. С начала этих суток идет еще одно — в районе Волчанска.

«Враг нанес один ракетный удар. Тактическую авиацию на Харьковском направлении противник не применял», — констатировали защитники Украины.

Потери врага убитыми и ранеными составили 152 человека. Также уничтожены и повреждены 42 единицы техники, в том числе ББМ, восемь артсистем, семь единиц спецтехники, 10 автомобилей и 16 БПЛА.

«Уничтожено 48 укрытий личного состава противника», — дополнили в ОТГВ «Харьков».